In Norvegia gli influencer che ritoccano le foto senza dichiararlo saranno multati (Di sabato 3 luglio 2021) La Norvegia ha approvato una legge che obbliga anche gli influencer a dichiarare se le foto usate nelle pubblicità sono state ritoccate, per combattere canoni di bellezza irrealistici e considerati dannosi per i più giovani. La norma, approvata con 72 voti a favori e 15 contrari il 2 giugno, afferma che qualsiasi foto in cui "la forma, le dimensioni o la pelle di un corpo sono state modificate da ritocchi o altre manipolazioni", anche applicando un filtro, deve essere contrassegnata come alterata, usando un'etichetta realizzata dal ministero dell'infanzia e della famiglia. La legge si applicherà anche a celebrità e ...

