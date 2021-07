In crescita la variante Delta nel nostro Paese ma scendono ancora i nuovi casi (Di sabato 3 luglio 2021) In una settimana la diffusione è aumentata di 5 punti percentuali è diventerà dominante anche prima delle attese. Per l'Istituto superiore di sanità è importante completare il ciclo vaccinale, ma ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 luglio 2021) In una settimana la diffusione è aumentata di 5 punti percentuali è diventerà dominante anche prima delle attese. Per l'Istituto superiore di sanità è importante completare il ciclo vaccinale, ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' qua… - petergomezblog : Variante Delta, Iss: “Incidenza al 22,7% in Italia. Presente in 16 regioni, punte del 70,8%”. Brusaferro: “Crescita… - Agenzia_Ansa : Brusaferro: 'La crescita della prevalenza della variante Delta è un dato atteso, che deve essere monitorato con gra… - princigallomich : Iss, variante Delta in crescita al 22,7% e identificata in 16 regioni - CosenzaChannel : Variante #Delta del #covid in #Italia, crescono i contagi e arrivano le prime stime sulla diffusione della mutazion… -