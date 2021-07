In Calabria Pd e M5S nel caos dopo la rinuncia di Maria Antonietta Ventura (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - "Ho appreso dalla stampa la notizia del ritiro della candidatura di Maria Antonietta Ventura. Occorre ripartire, perché è evidente che bisogna rimettere in discussione molte cose". La dichiarazione, raccolta dall'AGI, del deputato Alessandro Melicchio, responsabile della campagna elettorale dei Cinquestelle in Calabria, rispecchia la situazione dell'alleanza PD-M5S, disorientata dopo la rinuncia alla candidatura per la presidenza della Regione di Maria Antonietta Ventura. L 'imprenditrice indicata direttamente dai vertici nazionali ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - "Ho appreso dalla stampa la notizia del ritiro della candidatura di. Occorre ripartire, perché è evidente che bisogna rimettere in discussione molte cose". La dichiarazione, raccolta dall'AGI, del deputato Alessandro Melicchio, responsabile della campagna elettorale dei Cinquestelle in, rispecchia la situazione dell'alleanza PD-M5S, disorientatalaalla candidatura per la presidenza della Regione di. L 'imprenditrice indicata direttamente dai vertici nazionali ...

