Impianto fotovoltaico nei Quartieri Spagnoli, Invitalia sostiene il progetto di Foqus. Ok della Soprintendenza (Di sabato 3 luglio 2021) Per la prima volta nel Centro Storico di Napoli ci sarà un Impianto fotovoltaico per la produzione di energia verde. Protagonista è la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli che grazie all'approvazione della Soprintendenza e col sostegno di Invitalia, inaugura così una linea di sviluppo della zona verso il "green". Primo passo verso questa trasformazione che segnerà i prossimi anni è stata per l'appunto l'installazione sui tetti che consentirà un risparmio annuo del 40% sui costi elettrici della Fondazione e delle imprese ...

