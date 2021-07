Immobile ‘resuscita’ dopo il gol: il miracolo su Twitter (Di sabato 3 luglio 2021) Ciro Immobile star di Twitter (si fa per dire) dopo Italia-Belgio. Lo ‘show’ del centravanti azzurro, nell’azione del primo gol realizzato da Barella, non passa inosservato. dopo un presunto contatto con Vertonghen, Immobile crolla a terra reclamando un rigore. L’azione prosegue, Barella segna e Immobile -dopo essersi guardato attorno- si alza ‘guarito’ e corre a festeggiare con i compagni. Il comportamento dell’attaccante della Lazio, uno dei protagonisti meno brillanti nel match, non passa inosservato sui social e viene stigmatizzato da utenti e appassionati a tutte le ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Cirostar di(si fa per dire)Italia-Belgio. Lo ‘show’ del centravanti azzurro, nell’azione del primo gol realizzato da Barella, non passa inosservato.un presunto contatto con Vertonghen,crolla a terra reclamando un rigore. L’azione prosegue, Barella segna eessersi guardato attorno- si alza ‘guarito’ e corre a festeggiare con i compagni. Il comportamento dell’attaccante della Lazio, uno dei protagonisti meno brillanti nel match, non passa inosservato sui social e viene stigmatizzato da utenti e appassionati a tutte le ...

