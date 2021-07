Immissioni in ruolo docenti 2021, scelta della provincia “al buio”: non si conosce ancora quanti posti andranno a ruolo (Di sabato 3 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: alcuni USR hanno avviato la fase 1, quella di scelta della provincia e classe di concorso, mettendo in ordine le proprie preferenze. Sarà poi il sistema informatico ad abbinare classe di concorso/provincia in base alle disponibilità di posti per scorrimento della graduatoria. Una procedura complessa, svolta al momento senza conoscere il numero di posti per i quali si concorre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 luglio 2021)inanno scolastico/22: alcuni USR hanno avviato la fase 1, quella die classe di concorso, mettendo in ordine le proprie preferenze. Sarà poi il sistema informatico ad abbinare classe di concorso/in base alle disponibilità diper scorrimentograduatoria. Una procedura complessa, svolta al momento senzare il numero diper i quali si concorre. L'articolo .

