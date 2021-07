Ilaria Buzzi di Cassacco è “Miss Fra I Pini – Lignano” valido per Miss Italia 2021

(Di sabato 3 luglio 2021) Una elegante e suggestiva location con il pubblico delle occasioni importanti hanno accolto la prima selezione di “” in Friuli Venezia Giulia, ospitata dall’Hotel “Fra I” diSabbiadoro (Ud) che ha visto la partecipazione di sedici concorrenti. Vincitrice del primo titolo in palio, “Fra I”,di(Ud), diciotto anni, studentessa di economia con l’hobbie della lettura ed il sogno di diventare una modella. Con ...

