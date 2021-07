Il WPT torna indoor | da oggi si gioca a Valencia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WPT torna

Tiscali.it

... il calendario del World Padel Toural coperto, con un Open. Il settimo appuntamento del 2021 ... che nel suo quarto torneodella stagione andrà a caccia della prima vittoria insieme al ...... nella sua Roma, e due anni dopoin nazionale con molta esperienza in più. Aiutato dalla ... Un risultato frutto dei punti raccolti di recente nel torneogiocato proprio a Marbella, dove lui e ...The king is back! Per Phil Ivey la finalissima del 25k WPT Heads-Up Championship contro Patrik Antonius non è stata che una formalità. Al leggendario giocatore di Riverside sono bastate due ore e un q ...Tutti gli occhi sono puntati sul WPT Heads Up Championship appena vinto da Phil Ivey ma il World Poker Tour aveva in programma anche il WPT Tampa dal Seminole Hard Rock Hotel & Casino e la vittoria (l ...