Il vero gigante è Chiellini. Torna e domina, lezione azzurra: e Lukaku è costretto a inchinarsi (Di sabato 3 luglio 2021) Tutti in ginocchio, stavolta, subito prima del fischio d'inizio della gara su espressa richiesta del Belgio (tra le nazionali che si inginocchia fin dall'inizio) e già annunciata tra le polemiche l'adesione dell'Italia. Ma gli azzurri chiudono i quarti con latesta verso il sole di Wembley, battendo anche il super Belgio. Nonostante la pre-tattica non c'è Eden Hazard ma c'è il jolly De Bruyne. L'Italia passa subito in vantaggio con gol di Bonucci praticamente alla prima occasione. Il centrale bianconero risolve una mischia in area ma viene pescato in fuorigioco. Il risultato resta sullo 0-0. La risposta del Belgio è affidata al "rosso" De Bruyne che in percussione conclude di sinistro dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Tutti in ginocchio, stavolta, subito prima del fischio d'inizio della gara su espressa richiesta del Belgio (tra le nazionali che si inginocchia fin dall'inizio) e già annunciata tra le polemiche l'adesione dell'Italia. Ma gli azzurri chiudono i quarti con latesta verso il sole di Wembley, battendo anche il super Belgio. Nonostante la pre-tattica non c'è Eden Hazard ma c'è il jolly De Bruyne. L'Italia passa subito in vantaggio con gol di Bonucci praticamente alla prima occasione. Il centrale bianconero risolve una mischia in area ma viene pescato in fuorigioco. Il risultato resta sullo 0-0. La risposta del Belgio è affidata al "rosso" De Bruyne che in percussione conclude di sinistro dal ...

