Il Tour non dimezza le montagne (Di sabato 3 luglio 2021) Quel giorno Fausto Coppi capì di essere rimasto solo quando smise di sentire il respiro affannato di Jean Robic alle sue spalle. Era da qualche minuto che questo aveva iniziato a essere più intenso, più veloce, più disperato. Quando nelle sue orecchie ronzò il silenzio non gli servì neppure voltarsi, sapeva benissimo che non avrebbe visto nessuno, forse soltanto una macchia di colore in lontananza. Ciò lo rincuorò, fece vorticare ancora più velocemente quelle sue gambe lunghissime, mentre il corpo sembrava, al solito, immobile in quella virgola perfetta che sembrava essere progettata per essere una naturale continuazione della bicicletta. Mancavano pochi chilometri al traguardo. La strada ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Quel giorno Fausto Coppi capì di essere rimasto solo quando smise di sentire il respiro affannato di Jean Robic alle sue spalle. Era da qualche minuto che questo aveva iniziato a essere più intenso, più veloce, più disperato. Quando nelle sue orecchie ronzò il silenzio non gli servì neppure voltarsi, sapeva benissimo che non avrebbe visto nessuno, forse soltanto una macchia di colore in lontananza. Ciò lo rincuorò, fece vorticare ancora più velocemente quelle sue gambe lunghissime, mentre il corpo sembrava, al solito, immobile in quella virgola perfetta che sembrava essere progettata per essere una naturale continuazione della bicicletta. Mancavano pochi chilometri al traguardo. La strada ...

NekOfficial : Oggi inizia il tour, ma le buone notizie non finiscono qui! ?? Anche quest’anno condurrò la terza puntata dei… - Eurosport_IT : Un traguardo che non dimenticherà mai ???? Matej #Mohoric in lacrime, con la vittoria a Le Creusot diventa il 103° c… - noemiofficial : Piedi nella sabbia ??, sorriso sulle labbra ?? Manca meno di una settimana all’inizio del tour, forse è anche per qu… - infoitsport : Tour de France 2021, Wout Van Aert diventa il capitano della Jumbo-Visma. Ma non sarà semplice fare classifica - HDblog : RT @HDblog: Elon Musk, ecco un video tour della sua casa: non è come ve l'aspettate -