Il ricorso al Tar di 300 sanitari contro l' obbligo vaccinale

(Di sabato 3 luglio 2021) L'udienza è prevista per metà luglio: 'Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica; l'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea a prevedere l'obbligatorietà per determinate categorie di ...

alper non vaccinarsi contro il Covid. Ben 300 operatori sanitari e medici in servizio a Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova lo hanno presentato chiedendo l'annullamento dell'obbligo ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Brescia, 300 sanitari vs obbligo vaccini:/ "No vax? Battaglia di libertà" LUDWIG GUTTMANN, CHI È? INVENTÒ LE PARALIMPIADI: "ERA SEVERO MA CARICO ...Secondo la Dda di Bari sarebbero ancora "attuali i collegamenti" di ex soci e familiari della società "con la criminalità organizzata".Sono trecento. Arrivano da Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona. Sono tutti «esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, ...