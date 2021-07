Il primo giorno di scuola in Lombardia? Il 13 settembre. Ci sono anche ponti e vacanze (Di sabato 3 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il primo giorno di scuola in Lombardia? Lunedì 13 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale stabilendo il calendario di massima dell’anno scolastico 2021/2022. Ancora non è chiaro se per il terzo anno consecutivo la scuola dovrà seguire lezioni a distanza o ci sarà ancora l’obbligo di mascherine in classe e distanziamento tra i banchi. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 3 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildiin? Lunedì 13. Lo ha deciso la giunta regionale stabilendo il calendario di massima dell’anno scolastico 2021/2022. Ancora non è chiaro se per il terzo anno consecutivo ladovrà seguire lezioni a distanza o ci sarà ancora l’obbligo di mascherine in classe e distanziamento tra i banchi. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Primo giorno di Mister #Spalletti al Konami Training Center. ?? - borghi_claudio : Non faccio ovviamente commenti sul primo giorno di audizioni commissione d'inchiesta David Rossi ma penso che un'id… - francGuerrieri : Operazione chiusa ? Siles #Andersen è il primo acquisto per la Primavera di Chivu. ?? Mezz’ala alla Goretzka, un mes… - Zeccarossa1 : @matteorenzi Anche questo aveva previsto? Io si. - ilNotiziarioInd : Il primo giorno di scuola in Lombardia? Il 13 settembre. Ci sono anche ponti e vacanze -