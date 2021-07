Il primo album dei Doors è un viaggio psichedelico tra musica e poesia (Di sabato 3 luglio 2021) Pochi album (e per di più di debutto) hanno avuto la capacità di creare dal nulla un mito destinato a durare per sempre. È quello che succede in un anno incredibilmente ricco di creatività, un momento storico in cui il rock diventa maggiorenne, una forza tanto culturale quanto di spessore musicale. C’è talmente tanto nel primo album dei Doors da lasciare ancora oggi a bocca aperta: citazioni letterarie e musicali che si rincorrono e creano una rete di messaggi culturali trasversali, resi ancor più potenti dalla straordinaria combinazione di una band underground irregolare e talentuosissima ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 luglio 2021) Pochi(e per di più di debutto) hanno avuto la capacità di creare dal nulla un mito destinato a durare per sempre. È quello che succede in un anno incredibilmente ricco di creatività, un momento storico in cui il rock diventa maggiorenne, una forza tanto culturale quanto di spessorele. C’è talmente tanto neldeida lasciare ancora oggi a bocca aperta: citazioni letterarie eli che si rincorrono e creano una rete di messaggi culturali trasversali, resi ancor più potenti dalla straordinaria combinazione di una band underground irregolare e talentuosissima ...

IlContiAndrea : Al primo posto della classifica @FIMI_IT album c’è sempre #Sangiovanni Ecco la top 100 ?? - sen_kamo_gp : Il loro primo album 'Okuro Kotoba' uscì nell'Aprile 2004,dopo un solo anno pubblicarono 'NMN -No More Nayamimuyu-' nell'Febbraio 2006, - piccolofagiolo : Mio papà è riuscito finalmente a rilasciare il suo primo album dopo anni che lo desiderava Se riusciste ad aiutarmi… - nightmare_jrock : Nello stesso anno,pubblicarono il loro primo album in studio, Ultimate Circus e proseguirono il loro primo tour. - Fraps04 : RT @FanTedua: Rt se pensi che Tedua debba droppare l'album Like se pensi che il primo singolo debba essere Wasabi 3.0 -

Hit parade, Sangiovanni saldo in vetta Chiudono la top ten Untouchable, primo album solista di Tony Effe, e Il cielo contromano di Deddy. Intatta la classifica dei singoli, guidata da Mille del trio Fedez Achille Lauro & Orietta Berti. ...

Il primo album di Claver Gold torna in vinile! Lacasadelrap Time 2 Rap Festival: a Villa Ada il rap incontra il metal Al via sabato 3 luglio a Villa Ada “Time 2 Rap Festival”, il primo evento dal vivo firmato Time 2 Rap Records in collaborazione con Radar Concerti Al via sabato 3 luglio “Time 2 Rap Festival”, il prim ...

"Siamo solo noi": tutto sulla riedizione del disco, che compie 40 anni Leggi la recensione di SIAMO SOLO NOI 40° RPLAY SPECIAL EDITION (REMASTERED 2021) di Vasco Rossi e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol.it ...

