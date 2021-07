Il podcast «Venezia Mon Amour» | le curiosità più ghiotte sulla nascita della Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 luglio 2021) È la sera del 6 agosto del 1932. L’aria è umida, il mare una tavola, ma sulla terrazza dell’Hotel Excelsior, nel cuore del Lido di Venezia, gli invitati bevono, sorridono e si divertono. È la Prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica, lo schermo bianco proietta Il dottor Jekyll di Rouben Mamoulian, il primo film non muto della storia a essere tratto dal capolavoro di Stevenson, con Fredic March nel doppio ruolo del dottor Jekyll e di mister Hyde e l’affascinante Miriam Hopkins in quello della prostituta Ivy Pearson. I presenti lo osservano con curiosità e attenzione, senza sapere di entrare a far parte della storia: quello che sembra un evento isolato, un «one shot» come direbbero gli americani, si trasformerà, infatti, nella Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il festival di cinema più antico del mondo, il primo evento internazionale a radunare le stelle e a premiarle per il loro talento, diventando presto sinonimo di glam, tappeti rossi, Leoni d’oro e d’argento, scintillii delle notti d’estate che si preparano a lasciare il posto ai primi sprazzi d’autunno. Qual è, però, la storia della Mostra del Cinema di Venezia? Perché è nata, e, soprattutto, come si è evoluta negli anni fino ad arrivare ai giorni nostri?