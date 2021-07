Il nostro eterno fascismo oltre Salvini e CasaPound

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 luglio 2021) L’antifascimo italiano trova motivi quotidiani per la sua allerta. Ieri si è trattato dello stravolgimento di un murale antirazzista nel rione Monti di Roma, in cui il calciatore azzurro inginocchiato era di nuovo all’impiedi, in posa staraciana a braccio teso. Sui social (l’espressione sta cominciando a diventare molesta, ma consultarli è un inebriante instant poll) lo sdegno ha cavalcato la giornata e nemmeno il più consistente manifesto delle destre sovraniste europee ha reindirizzato la resistenza democratica. Non voglio essere ironico. La paura dell’estrema destra – al di là delle frequentissime manifestazioni caricaturali – è giustamente più viva della paura dell’estrema sinistra ...