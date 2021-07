Il Napoli ha fatto l’offerta per Emerson Palmieri: le cifre (ESCLUSIVA) (Di sabato 3 luglio 2021) Il Napoli, a causa dei problemi fisici di Ghoulam e il probabile addio di Mario Rui, è alla ricerca di un terzino sinistro che possa giocare da titolare. Il nome più in voga è quello di Emerson Palmieri, che attualmente al Chelsea non trova grande spazio. l’offerta del Napoli Il presidente De Laurentiis vorrebbe approfittare della sua situazione per convincerlo ad approdare in terra azzurra: infatti, secondo quanto appreso da fonti vicine alla nostra redazione, il Napoli ha offerto al club inglese 15 milioni di euro più 5 di bonus per strappargli il giocatore. Come può arrivare ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Il, a causa dei problemi fisici di Ghoulam e il probabile addio di Mario Rui, è alla ricerca di un terzino sinistro che possa giocare da titolare. Il nome più in voga è quello di, che attualmente al Chelsea non trova grande spazio.delIl presidente De Laurentiis vorrebbe approfittare della sua situazione per convincerlo ad approdare in terra azzurra: infatti, secondo quanto appreso da fonti vicine alla nostra redazione, ilha offerto al club inglese 15 milioni di euro più 5 di bonus per strappargli il giocatore. Come può arrivare ...

Advertising

louxishere : pensare al fatto che a quest’ora dovevo stare a napoli al pride… - zazoomblog : Il Napoli ha fatto l’offerta per Emerson Palmieri: le cifre - #Napoli #fatto #l’offerta #Emerson - gilnar76 : Il #Napoli ha fatto l’offerta per Emerson Palmieri: le cifre #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - gabdelgiovine : @usetebrain @benq_antonio @GiancarloDeRisi A Napoli uno ha fatto il mix. Poi ..... - Spazio_Napoli : Il Napoli ha fatto l’offerta per Emerson Palmieri: le cifre -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fatto Calciomercato Napoli/ Fabian Ruiz pronto a salutare, Insigne e Koulibaly resteranno ... cercato in passato dal Chelsea a cifre davvero straordinarie, e del fatto che Lorenzo Insigne ... pure per Ruiz si parlerà del futuro soltanto a torneo concluso per lui sebbene il Napoli voglia ...

D'Angelo candidato, comizio alle Terme di Agnano ...fatto. Sono in campo per spirito di servizio per la città e anche perché l'offerta politica che vedo non mi sembra adeguatissima" ha spiegato. Sostenuto dalle liste civiche "Tutto il bello di Napoli ...

Whirlpool Napoli, il grande bluff: l’intenzione di chiudere era già nel bilancio 2018 Il Fatto Quotidiano Napoli, ancora spari: uomo ferito alle gambe NAPOLI - Un uomo è stato ferito alle gambe a colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto al corso Secondigliano. Il ferito è stato accompagnato all'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni non ...

SSCN – Il Napoli e gli auguri a Spinazzola. “Forza Leonardo!” Anche la SSCN si è associata a quanti in queste ore hanno fatto gli auguri a Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio di ieri sera. Il centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana infatti, ieri ...

... cercato in passato dal Chelsea a cifre davvero straordinarie, e delche Lorenzo Insigne ... pure per Ruiz si parlerà del futuro soltanto a torneo concluso per lui sebbene ilvoglia ....... Sono in campo per spirito di servizio per la città e anche perché l'offerta politica che vedo non mi sembra adeguatissima" ha spiegato. Sostenuto dalle liste civiche "Tutto il bello di...NAPOLI - Un uomo è stato ferito alle gambe a colpi d'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto al corso Secondigliano. Il ferito è stato accompagnato all'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni non ...Anche la SSCN si è associata a quanti in queste ore hanno fatto gli auguri a Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio di ieri sera. Il centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana infatti, ieri ...