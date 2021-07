Il Milan per l’attacco trova il jolly che può far felice Pioli (Di sabato 3 luglio 2021) Il Milan pensa a rinforzare il proprio attacco e punta un calciatore dell’Ajax: idea al vaglio della dirigenza rossonera, i dettagli Ora il Milan cerca un attaccante, meglio se duttile e capace di giocare in più posizioni. Un po’ quello che può fare Dusan Tadic, attaccante dell’Ajax. Non più giovanissimo, 32 anni, il serbo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021) Ilpensa a rinforzare il proprio attacco e punta un calciatore dell’Ajax: idea al vaglio della dirigenza rossonera, i dettagli Ora ilcerca un attaccante, meglio se duttile e capace di giocare in più posizioni. Un po’ quello che può fare Dusan Tadic, attaccante dell’Ajax. Non più giovanissimo, 32 anni, il serbo ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Incontro #Milan e #Brescia in giornata per #Tonali, serve limare ultimi dettagli per l'accordo definitivo - acmilan : #Euro2020 Hai già prenotato un posto al Casa Milan Bistrot per seguire la nazionale? Ci vediamo stasera per #BEL… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - CescInt95 : @capuanogio Lui fa la figura del bidoncino costretto a tutto per essere ingaggiato, il Milan quella dei soliti senza soldi. - Fprime86 : RT @SkySport: Milan, idea Tadic per l'attacco. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Milan #Tadic -

Ultime Notizie dalla rete : Milan per Pugno duro con Tonali: Maldini avanti sulla sua strada, tifosi divisi Non può essere diventato una schiappa...' mentre non mancano reazioni ironiche: 'Si dovrà comprare il completino da gara?????' e anche: 'Chiamate Malika che faccia una colletta per il Milan così non ...

Brasile e Perù in semifinale A Rio de Janeiro i verdeoro non hanno avuto vita facile contro il Cile , sconfitto per 1 - 0 grazie alla rete al 46'dell'ex Milan Lucas Paquetà , appena entrato al posto di Roberto Firmino. Gabriel ...

Calciomercato, il Milan fa sul serio per Berardi Corriere dello Sport CALCIOMERCATO MILAN/ Ecco cosa manca per avere Tonali dal Brescia Calciomercato Milan, il Brescia sta chiudendo con i rossoneri per il trasferimento a titolo definitivo di Sandro Tonali a centrocampo ...

Il QS titola: "Il Milan stringe per Tonali" C’è spazio anche per le vicende di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che titola in taglio laterale: "Il Milan stringe ...

Non può essere diventato una schiappa...' mentre non mancano reazioni ironiche: 'Si dovrà comprare il completino da gara?????' e anche: 'Chiamate Malika che faccia una collettailcosì non ...A Rio de Janeiro i verdeoro non hanno avuto vita facile contro il Cile , sconfitto1 - 0 grazie alla rete al 46'dell'exLucas Paquetà , appena entrato al posto di Roberto Firmino. Gabriel ...Calciomercato Milan, il Brescia sta chiudendo con i rossoneri per il trasferimento a titolo definitivo di Sandro Tonali a centrocampo ...C’è spazio anche per le vicende di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che titola in taglio laterale: "Il Milan stringe ...