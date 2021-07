Il Guardian: Insigne è come Robben. Anche se è prevedibile, i difensori non gli stanno dietro (Di sabato 3 luglio 2021) “Se avessimo bisogno di un momento per riassumere la trasformazione dell’Italia degli ultimi 4 anni, arriverebbe al 44? all’Allianz Arena. Il gol di Lorenzo Insigne è stato una cosa di bellezza, tagliando da sinistra e facendo girare il pallone dal limite dell’area nell’angolo lontano della rete con una tale precisione che Courtois non ha avuto scampo”. Inizia così l’articolo con cui il Guardian esalta la Nazionale Italiana partendo dal suo numero 10, Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato autore di un gol meraviglioso e decisivo, con cui l’Italia ha eliminato il Belgio. È un distillato di Insigne, un gol che ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) “Se avessimo bisogno di un momento per riassumere la trasformazione dell’Italia degli ultimi 4 anni, arriverebbe al 44? all’Allianz Arena. Il gol di Lorenzoè stato una cosa di bellezza, tagliando da sinistra e facendo girare il pallone dal limite dell’area nell’angolo lontano della rete con una tale precisione che Courtois non ha avuto scampo”. Inizia così l’articolo con cui ilesalta la Nazionale Italiana partendo dal suo numero 10, Lorenzo. Il capitano del Napoli è stato autore di un gol meraviglioso e decisivo, con cui l’Italia ha eliminato il Belgio. È un distillato di, un gol che ha ...

