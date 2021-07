Il guaio dei lavori senza lavoratori riguarda i genitori, non il Reddito di cittadinanza (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà capitato anche a voi, magari sfogliando i giornali locali, magari passeggiando al mare, magari entrando in uno stabilimento balneare, magari sedendovi al banco di un bar, magari accomodandovi al tavolo di un ristorante, di fare i conti con una piccola verità difficile da accettare in una stagione come quella attuale in cui lo sblocco dei licenziamenti spaventa, in cui il lavoro sembra non esserci e in cui la disoccupazione torna a essere uno spauracchio vero, concreto, reale. Sarà capitato anche a voi però, in una di queste prime giornate estive, di imbattervi in una qualche testimonianza di un qualche proprietario di un qualche locale che in modo sincero è lì, di fronte a voi, a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà capitato anche a voi, magari sfogliando i giornali locali, magari passeggiando al mare, magari entrando in uno stabilimento balneare, magari sedendovi al banco di un bar, magari accomodandovi al tavolo di un ristorante, di fare i conti con una piccola verità difficile da accettare in una stagione come quella attuale in cui lo sblocco dei licenziamenti spaventa, in cui il lavoro sembra non esserci e in cui la disoccupazione torna a essere uno spauracchio vero, concreto, reale. Sarà capitato anche a voi però, in una di queste prime giornate estive, di imbattervi in una qualche testimonianza di un qualche proprietario di un qualche locale che in modo sincero è lì, di fronte a voi, a ...

Advertising

AngelaCavelli : RT @PietroIchino: IL GUAIO DELLA DESTRA ITALIANA, SOVRANISTA E NON LIBERALE - Col tramonto di FI, la destra Meloni-Salvini si caratterizza… - perramatteo : RT @PietroIchino: IL GUAIO DELLA DESTRA ITALIANA, SOVRANISTA E NON LIBERALE - Col tramonto di FI, la destra Meloni-Salvini si caratterizza… - fabiotagliavia : RT @PietroIchino: IL GUAIO DELLA DESTRA ITALIANA, SOVRANISTA E NON LIBERALE - Col tramonto di FI, la destra Meloni-Salvini si caratterizza… - n_piera : RT @PietroIchino: IL GUAIO DELLA DESTRA ITALIANA, SOVRANISTA E NON LIBERALE - Col tramonto di FI, la destra Meloni-Salvini si caratterizza… - mokaccio : RT @PietroIchino: IL GUAIO DELLA DESTRA ITALIANA, SOVRANISTA E NON LIBERALE - Col tramonto di FI, la destra Meloni-Salvini si caratterizza… -