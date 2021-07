Il Giornale: dopo il gol capolavoro di Insigne, cosa dirà De Laurentiis sul suo rinnovo? (Di sabato 3 luglio 2021) “E adesso cosa dirà Aurelio De Laurentiis? Il gol capolavoro di Insigne, la pennellata di Lorenzo il Magnifico che manda l’Italia dove nessuno avrebbe osato immaginare è anche un messaggio trasversale al patron del Napoli che non vuole assolutamente saperne di aumenti di ingaggio. Nemmeno per il capitano, nemmeno per l’uomo che più incarna lo spirito partenopeo della squadra, con il rischio di perdere il gioiello più luccicante del suo Napoli”. Lo scrive Elia Pagnoni su Il Giornale. Continua: “Si diceva e si pensava che Insigne non avesse spessore internazionale, che fosse ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) “E adessoAurelio De? Il goldi, la pennellata di Lorenzo il Magnifico che manda l’Italia dove nessuno avrebbe osato immaginare è anche un messaggio trasversale al patron del Napoli che non vuole assolutamente saperne di aumenti di ingaggio. Nemmeno per il capitano, nemmeno per l’uomo che più incarna lo spirito partenopeo della squadra, con il rischio di perdere il gioiello più luccicante del suo Napoli”. Lo scrive Elia Pagnoni su Il. Continua: “Si diceva e si pensava chenon avesse spessore internazionale, che fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornale dopo Scandalo vaccini in Brasile: somministrate 26mila dosi scadute ... evidenzia il giornale attenendosi alle linee - guida governative sulla campagna di immunizzazione, essere ri - vaccinati almeno 28 giorni dopo avere ricevuto la dose inefficace, poiché farsi ...

Maturità, a fine luglio con il GdV l'inserto speciale dedicato ai più bravi Dopo l'esame di maturità arriva il tempo delle scelte difficili, la facoltà universitaria oppure l'... sarà dedicato l' inserto speciale che Il Giornale di Vicenza pubblicherà a fine mese . Se siete ...

Il gesto di Lukaku: cos'è successo con Gigio dopo il rigore il Giornale Scandalo vaccini in Brasile: somministrate 26mila dosi scadute I vaccini scaduti farebbero parte di otto lotti di AstraZeneca importati dall'estero, con date di scadenza come il 29 marzo e il 4 giugno ...

Il silenzio che De Luca vorrebbe dai giornali Caro direttore, ho apprezzato l’editoriale di Paolo Macry: ormai i casi di prepotenza istituzionale del governo autocrate di De Luca si moltiplicano. Napoli viene continuamente mortificata ed emblemat ...

