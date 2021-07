Il gesto di Lukaku: cos'è successo con Gigio dopo il rigore (Di sabato 3 luglio 2021) Non è passato inosservato il gesto di Romelu Lukaku che dopo aver realizzato il rigore ha zittito Gigio Donnarumma: tensioni da derby in Italia-Belgio Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Non è passato inosservato ildi Romelucheaver realizzato ilha zittitoDonnarumma: tensioni da derby in Italia-Belgio

