Il garante dei detenuti in Campania: «Nelle carceri le guardie usano il “metodo del branco”: chi denuncia paga caro» – L’intervista (Di sabato 3 luglio 2021) Samuele Ciambriello è il garante dei diritti dei detenuti per la Regione Campania. Da anni le segnalazioni che raccoglie in dossier sulle condizioni Nelle carceri del territorio sono spesso inascoltate. Lo abbiamo intervistato sui fatti di Santa Maria Capua Vetere che hanno portato sotto inchiesta 52 agenti di polizia penitenziaria per i pestaggi e le sevizie avvenute nell’istituto il 6 aprile 2020, dopo le proteste dei carcerati per i timori di contagio da Covid nella struttura. Dietro «all’offesa alla Costituzione» e al «cortocircuito» che la vicenda ha provocato a livello istituzionale, ci sono i ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Samuele Ciambriello è ildei diritti deiper la Regione. Da anni le segnalazioni che raccoglie in dossier sulle condizionidel territorio sono spesso inascoltate. Lo abbiamo intervistato sui fatti di Santa Maria Capua Vetere che hanno portato sotto inchiesta 52 agenti di polizia penitenziaria per i pestaggi e le sevizie avvenute nell’istituto il 6 aprile 2020, dopo le proteste dei carcerati per i timori di contagio da Covid nella struttura. Dietro «all’offesa alla Costituzione» e al «cortocircuito» che la vicenda ha provocato a livello istituzionale, ci sono i ...

Advertising

Tg3web : Dalle carte dell'inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere emergono i tentativi di sviare le i… - Open_gol : Da anni il garante dei detenuti in Campania, Samuele Ciambriello, denuncia le condizioni in cui si vive anche nelle… - daoggipiudiieri : @eroticostomp @bespractis @AlSoAsr @AldoSciara Il trappolone sulla coerenza l'ho pensato: Conte accetta il limite d… - _av0n : RT @Open_gol: Da anni il garante dei detenuti in Campania, Samuele Ciambriello, denuncia le condizioni in cui si vive anche nelle carceri c… - BonaMassimo : @mazzettam @La_manina__ In realtà #Draghi non ha fatto nessuna dichiarazione. Ha incontrato il garante dei detenut… -