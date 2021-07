Il fantasticare del Barocco contro lo scorrere dei giorni (Di domenica 4 luglio 2021) C’è un momento di crepuscolo, quasi sospeso nel tempo, durante l’Ottocento romano: quando nei primi decenni del secolo la città restò in bilico tra la ‘modernità’, che per pochi significativi anni l’aveva invasa con l’arrivo dei francesi, e ‘l’eternità’ della Chiesa, che dopo l’oltraggio subìto era decisa ad andare velocemente oltre, tornando indietro. Una Chiesa determinata a reimpossessarsi, letteralmente, del proprio tempo, abbandonando la bizzarra idea dei francesi di far iniziare il nuovo giorno in un momento perso nell’oscurità e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 4 luglio 2021) C’è un momento di crepuscolo, quasi sospeso nel tempo, durante l’Ottocento romano: quando nei primi decenni del secolo la città restò in bilico tra la ‘modernità’, che per pochi significativi anni l’aveva invasa con l’arrivo dei francesi, e ‘l’eternità’ della Chiesa, che dopo l’oltraggio subìto era decisa ad andare velocemente oltre, tornando indietro. Una Chiesa determinata a reimpossessarsi, letteralmente, del proprio tempo, abbandonando la bizzarra idea dei francesi di far iniziare il nuovo giorno in un momento perso nell’oscurità e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

