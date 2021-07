Il crop top è il trend estivo che si declina (di nuovo) al maschile (Di sabato 3 luglio 2021) Nel 1984 un giovane Johnny Depp fa il suo debutto cinematografico nel film Nightmare - Dal profondo della notte. La prima inquadratura lo mostra sdraiato sul letto della sua camera da teenager con indosso una maglietta da football tagliata altezza addominali. Il crop top maschile esplode, infatti, nel decennio edonista per eccellenza e all'inizio appartiene al mondo fitness: molti sono i palestrati che lo sfoggiano per mettere in mostra il fisico scolpito, tra i quali anche il muscoloso Apollo Creed in Rocky 3 del 1982. Ma è l'esordiente Depp a renderlo subito un capo trendyssimo. Nei 90 il top corto gode ancora di fortuna negli armadi ... Leggi su gqitalia (Di sabato 3 luglio 2021) Nel 1984 un giovane Johnny Depp fa il suo debutto cinematografico nel film Nightmare - Dal profondo della notte. La prima inquadratura lo mostra sdraiato sul letto della sua camera da teenager con indosso una maglietta da football tagliata altezza addominali. Iltopesplode, infatti, nel decennio edonista per eccellenza e all'inizio appartiene al mondo fitness: molti sono i palestrati che lo sfoggiano per mettere in mostra il fisico scolpito, tra i quali anche il muscoloso Apollo Creed in Rocky 3 del 1982. Ma è l'esordiente Depp a renderlo subito un capoyssimo. Nei 90 il top corto gode ancora di fortuna negli armadi ...

