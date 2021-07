Il Conte alla rovescia. L’ex premier stravince il duello online con Grillo (Di sabato 3 luglio 2021) Il duello rusticano delle dichiarazioni tra Beppe Grillo, con il suo “Conte s’è montato la testa”, e L’ex presidente del Consiglio che ieri nella diretta pomeridiana aveva lanciato l’ultimatum al fondatore del M5S, “spetta a lui decidere se essere un genitore generoso che vuole far crescere la sua creatura o il padre padrone”, non sembra avere un vincitore netto, al più ci svela una verità che in molti sapevano ma che in pochi avevano evidenziato, ovvero che il MoVimento è null’altro che una variante di quella forma organizzativa della politica liquida che Mauro Calise ha brillantemente definito giusto vent’anni fa un ... Leggi su formiche (Di sabato 3 luglio 2021) Ilrusticano delle dichiarazioni tra Beppe, con il suo “s’è montato la testa”, epresidente del Consiglio che ieri nella diretta pomeridiana aveva lanciato l’ultimatum al fondatore del M5S, “spetta a lui decidere se essere un genitore generoso che vuole far crescere la sua creatura o il padre padrone”, non sembra avere un vincitore netto, al più ci svela una verità che in molti sapevano ma che in pochi avevano evidenziato, ovvero che il MoVimento è null’altro che una variante di quella forma organizzativa della politica liquida che Mauro Calise ha brillantemente definito giusto vent’anni fa un ...

