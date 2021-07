Il camion che trasportava 700 chili di hashish nascosti in mezzo alle caramelle (Di sabato 3 luglio 2021) Settecento chili di hashish sono stati sequestrati giovedì mattina dalla polizia stradale di Milano. A trasportarli un camionista spagnolo di trent'anni controllato casualmente dagli agenti presso la ... Leggi su milanotoday (Di sabato 3 luglio 2021) Settecentodisono stati sequestrati giovedì mattina dalla polizia stradale di Milano. A trasportarli unista spagnolo di trent'anni controllato casualmente dagli agenti presso la ...

Advertising

DReqvenge2020 : RT @claudio_2022: Furti e rapine per oltre 600mila euro, ai portavalori e ai camion pieni di sigarette: 3 arrestati e 6 denunciati Tutti d… - kalyaMail : RT @claudio_2022: Furti e rapine per oltre 600mila euro, ai portavalori e ai camion pieni di sigarette: 3 arrestati e 6 denunciati Tutti d… - fabpergio : RT @claudio_2022: Furti e rapine per oltre 600mila euro, ai portavalori e ai camion pieni di sigarette: 3 arrestati e 6 denunciati Tutti d… - RenzoCianchetti : RT @claudio_2022: Furti e rapine per oltre 600mila euro, ai portavalori e ai camion pieni di sigarette: 3 arrestati e 6 denunciati Tutti d… - Paola06102138 : RT @claudio_2022: Furti e rapine per oltre 600mila euro, ai portavalori e ai camion pieni di sigarette: 3 arrestati e 6 denunciati Tutti d… -