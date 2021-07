I rischi della medicina difensiva e la colpa medica durante il Covid (Di sabato 3 luglio 2021) Tra gli effetti che, sul piano giuridico, la diffusione del virus Sars-Cov2 lascia in eredità vi sono alcune soluzioni normative che – seppur temporanee – incidono su un settore assai problematico della responsabilità colposa, quello legato all’attività sanitaria. Le indagini avviate in alcune zone d’Italia per eventi avversi legati alla pandemia, anche in relazione alle vaccinazioni, hanno infatti spinto il legislatore ad affrontare una nuova emergenza nell’emergenza: evitare che medici e operatori sanitari, per mesi impegnati in prima linea in condizioni talvolta estreme, siano travolti da inchieste giudiziarie miranti a trovare colpevoli, diversi dal virus, per i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Tra gli effetti che, sul piano giuridico, la diffusione del virus Sars-Cov2 lascia in eredità vi sono alcune soluzioni normative che – seppur temporanee – incidono su un settore assai problematicoresponsabilità colposa, quello legato all’attività sanitaria. Le indagini avviate in alcune zone d’Italia per eventi avversi legati alla pandemia, anche in relazione alle vaccinazioni, hanno infatti spinto il legislatore ad affrontare una nuova emergenza nell’emergenza: evitare che medici e operatori sanitari, per mesi impegnati in prima linea in condizioni talvolta estreme, siano travolti da inchieste giudiziarie miranti a trovare colpevoli, diversi dal virus, per i ...

