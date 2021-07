I Legnanesi | buona cucina e grotte | il week-end in provincia

(Di sabato 3 luglio 2021) Non mancano le iniziative nel-end in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo deia Sarnico, la Saga delle sagre a Castro e le visite guidate alledel Sogno. Ecco la panoramica degli eventi promossi nellaorobica sabato 3 e domenica 4 luglio. ALBINO – Ad Albino riapre il chiosco dello street food ALZANO LOMBARDO – Visite alla scoperta di Olera CAMERATA CORNELLO – “Bella posta! Avventure di corrieri, lettere e francobolli” – Visite guidate per adulti al borgo medievale di Cornello CASTRO – A Castro torna la sagra delle sagre COVO – Borghi & Burattini: gli spettacoli del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Legnanesi buona

LegnanoNews.it

... condensata in tre serate evento che hanno visto sul palco Claudio Bisio, Mogol e i, ... Lainformazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia unainformazione, sostienici! ...Soddisfatti dellariuscita dell'iniziativa anche i rappresentanti dei negozianti : "In ...nell'ottica di una città più vivibile sia nell'ottica di incentivare gli acquisti nei negozi. ...Max e Stefano Colombo hanno vinto nella categoria napoletana. Sono proprietari di una catena di ristoranti in Spagna tra gli indirizzi più interessanti per la cucina italiana ...«La “nota verbale” vaticana è stata legittima ma inopportuna. Ora, però, non è una buona cosa un’accelerazione del varo della legge». Inizia così una riflessione di Franco Monaco, già parlamentare leg ...