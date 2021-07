I Le Pen e il gollismo spiegato a Giorgia Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 luglio 2021) Papà Le Pen, quel vecchio satrapo di Jean-Marie, 93 anni, invita la figlia Marine a riaccendere la “virilità” del partito, o sarà la disfatta., sul Corriere della sera la difende, lodandola come una “vera gollista”. Lettera appassionata, dove la leader di Fratelli d’Italia parla della francese per difendersi dalla spietata diagnosi di Ernesto Galli della Loggia che lega i due partiti in un giudizio simile: classe dirigente scarsa e conti mai compiuti fino in fondo con la storia del fascismo. Per Galli il Rassemblement National è certo più amico del maresciallo Pétain, eroe della prima guerra mondiale, poi primo ministro collaborazionista ...