I Ferragnez scelgono Forte dei Marmi per le vacanze con la famiglia

(Di sabato 3 luglio 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la Versilia per lecon i figli e i familiari che li hanno raggiunti Estate fa rima con. Tra tanti volti noti, anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo da trascorrere intra il mare, le coccole e i suoi due figli. La località scelta èdei, in Versilia, dove ialloggiano presso l’Augustus Hotel, resort extra-lusso nonché uno dei posti più esclusivi della Versilia. In questi giorni la vacanza è stata documentata sia da Chiara Ferragni sia da Fedez che ha raggiunto ...

...Forte dei Marmi una vera e propria 'isola dei famosi' dato il numero di vip che ogni anno... Quest'anno la scelta è ricaduta su Forte dei Marmi anche da parte dei, che hanno deciso di ..."Non sarete mai i", ha scritto un utente che evidentemente non apprezza in modo ... la modenese ha cominciato a lavorare come fashion blogger: sono tanti, infatti, i brand che...Chiara Ferragni e Fedez si sono regalati una vacanza da sogno in una nota location italiana senza badare a spese. Ecco quanto spenderanno ...Fedez e Chiara Ferragni sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate e più amate degli ultimi anni. Il giovane rapper Milanese è reduce da un grande successo ottenuto dopo l'uscita del suo ul ...