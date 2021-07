Housing sociale Capodimonte | il Pd | “Revocato finanziamento regionale Ennesimo fallimento dell’amministrazione Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’amministrazioneè stata capace di buttare alle ortiche una straordinaria opportunità di intervento di ediliziarivolta alle fasce popolari della nostra città. Sciatteria, non curanza, approssimazione hanno avuto la meglio su anni di lavoro e di impegno”. Lo scrivono in una nota gli esponenti del Pd Giovanni De Lorenzo, Fausto Pepe, Floriana Fioretti, Luca Paglia e Marialetizia Varriccio. La cosa desta, giustamente, rabbia, indignazione e persino sconforto. Si è persa una grande opportunità di lavoro per le aziende e le professionalità locali oltre al danno di vedere svanire la possibilità di ...