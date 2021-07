Hey Güey | a Roma | la nuova terrazza «pop» dell’estate romana

(Di sabato 3 luglio 2021) Sono passati due anni dall’inaugurazione che segnò il debutto dell’Hotel Chapter Roma nel mondo dell’hôtellerie capitolina; e in questi due anni, l’Ottocentesco gioiello architettonico a pochi passi dal Ghetto Ebraico – il cui progetto di interior porta la firma di Tristan Du Plessis (aka uno dei designer internazionali più in voga del momento), ha proseguito la strada dell’ospitalità a 360° e di un’atmosfera elegante e insieme cosmopolita e accessibile.

Victor Cuenca Lopez, Courtesy Hotel Chapter Roma Che cosa significa? È un'espressione che si usa molto in Messico. Vuol dire "Dude" o, per dirla all'italiana, "Ciao Fra!" . Rappresenta ...