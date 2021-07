Harry Potter, il lutto che ha cambiato le sorti della saga: il personaggio scomparso (Di sabato 3 luglio 2021) Harry Potter, amata e seguita sega cinematografica, ha lasciato parecchi irrisolti: quel personaggio scomparso, il motivo è drammatico Fonte Foto Adobe stockLa saga cinematografica di Harry Potter ha fatto sognare intere generazioni che sono cresciute con il piccolo maghetto di Hogwarts e che ancora oggi guardano i tanti film con amore e passione. Nel film ‘Harry Potter e il principe mezzosangue‘ appare Marcus Balby che, però, non ricompare nelle pellicole successive: come mai? Il motivo è davvero drammatico. Come in ... Leggi su chenews (Di sabato 3 luglio 2021), amata e seguita sega cinematografica, ha lasciato parecchi irrisolti: quel, il motivo è drammatico Fonte Foto Adobe stockLacinematografica diha fatto sognare intere generazioni che sono cresciute con il piccolo maghetto di Hogwarts e che ancora oggi guardano i tanti film con amore e passione. Nel film ‘e il principe mezzosangue‘ appare Marcus Balby che, però, non ricompare nelle pellicole successive: come mai? Il motivo è davvero drammatico. Come in ...

Advertising

here_forOt5 : HO GIA' VISTO UN RIFERIMENTO AD HARRY POTTER E STO VOLANDO #TheOwlHouse - QwertyZeroGhost : Ancora a dire le vostre opinioni su Harry Potter? Che noia - angilisk : @sunjfl0werbja ECCOMI. STO SEMPRE CON UN LIBRO IN MANO. A parte questi giorni che ho finito come Anima Mai e non ri… - majitenshimami : Poi vabbe la gente mo sconvolta che lei avesse preso un finanziamento per i genitori perché probabilmente pensando… - roberto2_lamela : RT @Antigon25386936: La censura di libri e film non appartiene ai sistemi democratici, ma alle dittature: le nazioni europee l'hanno abband… -