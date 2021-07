Hamilton, rinnovo con la Mercedes fino al 2023 (Di sabato 3 luglio 2021) Lewis Hamilton ed il rinnovo di contratto con la Mercedes. Adesso è ufficiale. Il pilota inglese ha rinnovato il suo contratto con la scuderia tedesca fino al 2023. Il campione del mondo in carica, quindi, si alzerà dal sedile della sua monoposto a 38 anni compiuti. Le parole di Hamilton dopo il rinnovo con la Mercedes “È difficile credere che siano passati quasi nove anni con questo incredibile team – le prime parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio –. Sono entusiasta di continuare la nostra collaborazione per altri due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Lewised ildi contratto con la. Adesso è ufficiale. Il pilota inglese ha rinnovato il suo contratto con la scuderia tedescaal. Il campione del mondo in carica, quindi, si alzerà dal sedile della sua monoposto a 38 anni compiuti. Le parole didopo ilcon la“È difficile credere che siano passati quasi nove anni con questo incredibile team – le prime parole di Lewisdopo l’annuncio –. Sono entusiasta di continuare la nostra collaborazione per altri due ...

