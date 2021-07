Hamilton rinnova con la Mercedes: “Una nuova era” (Di sabato 3 luglio 2021) Continua il matrimonio tra Hamilton e la Mercedes. Il britannico estende il suo contratto con la scuderia tedesca: l’annuncio social “Lui resta”- così la Mercedes ha congelato le voci di mercato su Lewis Hamilton. Il campione del Mondo ha rinnovato il contratto con la scuderia tedesca fino al 2023. “Sono entusiasta che continueremo la nostra partnership per altri due anni”, ha comunicato Toto Wolff in una nota. He’s staying… ? @LewisHamilton pic.twitter.com/bDaHhlP8Iv— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 3, 2021 Twitter ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) Continua il matrimonio trae la. Il britannico estende il suo contratto con la scuderia tedesca: l’annuncio social “Lui resta”- così laha congelato le voci di mercato su Lewis. Il campione del Mondo hato il contratto con la scuderia tedesca fino al 2023. “Sono entusiasta che continueremo la nostra partnership per altri due anni”, ha comunicato Toto Wolff in una nota. He’s staying… ? @Lewispic.twitter.com/bDaHhlP8Iv—-AMG PETRONAS F1 Team (@AMGF1) July 3, 2021 Twitter ...

