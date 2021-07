Hamilton rinnova con la Mercedes, correrà fino al 2023 (Di sabato 3 luglio 2021) Ora è ufficiale: Lewis Hamilton correrà con la Mercedes almeno fino al 2023. L`annuncio del rinnovo per altre due stagioni tra il sette volte campione del mondo e il team anglo-tedesco guidato da Toto Wolff arriva a poche ore dalle qualifiche del GP Austria di F1, nodo fondamentale per la lotta al Mondiale 2021, nel quale Lewis si trova a inseguire il rivale Max Verstappen. Il rinnovo porterà Hamilton a raggiungere le undici stagioni complete con Mercedes, il periodo più lungo per un pilota con lo stesso di team di F1. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 luglio 2021) Ora è ufficiale: Lewiscon laalmenoal. L`annuncio del rinnovo per altre due stagioni tra il sette volte campione del mondo e il team anglo-tedesco guidato da Toto Wolff arriva a poche ore dalle qualifiche del GP Austria di F1, nodo fondamentale per la lotta al Mondiale 2021, nel quale Lewis si trova a inseguire il rivale Max Verstappen. Il rinnovo porteràa raggiungere le undici stagioni complete con, il periodo più lungo per un pilota con lo stesso di team di F1.

