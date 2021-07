Hamilton | decisione clamorosa in F1 | la Mercedes lo ha appena annunciato

(Di sabato 3 luglio 2021) Lewispoco fa, attraverso i canali social dellaha dato un annuncio clamoroso che potrebbe cambiare tutto in F1. Lewis(GettyImages)Arriva come un fulmine a ciel sereno la bomba che cambia tutto. Lewisresta in F1 e prolunga il proprio contratto con laaddirittura di altri due anni. La nuova scadenza infatti è stata fissata per il 2023. Poco fa con un tweet la casa di Stoccarda hail tutto. He’s staying… ? @Lewispic.twitter.com/bDaHhlP8Iv —-AMG PETRONAS F1 Team ...

EstebBeltramino : Hamilton: '100% del pubblico a Silverstone? Decisione frettolosa' #F1 #motori #formula1 - Lau63832318 : @baffi_francesco Comunque la decisione è stata loro imposta! Hamilton è un campione sulla pista e fuori.Loro lo son… - EstebBeltramino : Hamilton: '100% del pubblico a Silverstone? Decisione frettolosa' #motori #automobilismo - CorriereQ : Hamilton: “100% del pubblico a Silverstone? Decisione frettolosa” -

Se a Brackley dovesse essere confermata la coppia- Bottas, Russell rimarrebbe il punto di ... 'Non abbiamo alcuna fretta - ha spiegato - lasulla line - up dipenderà molto anche dal ...Sembra ormai certa la permanenza di Lewisin Mercedes oltre il 2021. Il campione inglese è prossimo a firmare un contratto ... ma questo non inciderà sulla nostra, sistemeremo tutto ...