Hamilton correrà per altri due anni con Mercedes (Di sabato 3 luglio 2021) Lewis . Il sette volte campione del mondo di Formula Uno e la scuderia tedesca hanno raggiunto l’accordo. Un rinnovo di contratto di due anni che vedrà il pilota inglese alla guida della sua monoposto per le stagioni 2022-2023. Hamilton torna a lavorare con il simulatore Hamilton correrà ancora con Mercedes: quali le sue parole? L’accordo tra Lewis Hamilton e la Mercedes è stato raggiunto, questa volta per tempo e prima della pausa estiva. Il pilota inglese correrà con la scuderia per le prossime stagioni, 2022 e 2023. Queste le sue parole in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Lewis . Il sette volte campione del mondo di Formula Uno e la scuderia tedesca hanno raggiunto l’accordo. Un rinnovo di contratto di dueche vedrà il pilota inglese alla guida della sua monoposto per le stagioni 2022-2023.torna a lavorare con il simulatoreancora con: quali le sue parole? L’accordo tra Lewise laè stato raggiunto, questa volta per tempo e prima della pausa estiva. Il pilota inglesecon la scuderia per le prossime stagioni, 2022 e 2023. Queste le sue parole in ...

Advertising

Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Lewis Hamilton correrà altri due anni in #F1: ufficiale il rinnovo con la Mercedes per le stagioni 2022 e 2023 https://t… - Italiaracing : Lewis Hamilton correrà altri due anni in #F1: ufficiale il rinnovo con la Mercedes per le stagioni 2022 e 2023… -