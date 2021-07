Guido Catalano e i dilemmi digitali della poesia contemporanea

Leggi su wired

(Di sabato 3 luglio 2021) (foto: Tff Off/YouTube)ha scritto sette libri di poesie, oltre a due romanzi e decine di racconti brevi surreali e fiabeschi (contenuti in Favole per adulti consenzienti, uscito per Rizzoli lo scorso febbraio), collaborando con Smemoranda e Corrieresera per una rubrica. Ci sta si occupi anche di altro quindi, ma il fulcro del suo lavoro restano i versi. Simile Bukowski per certi toni, molto a Prévert per la centralità data all’amore; un po’ cantautore indie anche se con la musica non c’entra niente, un po’ comico. Da leggersi a voce alta, magari a un reading su, ché gira in tour come gli artisti, oppure in camera ...