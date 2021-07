Guida all’igiene di neonati e bambini | i migliori consigli per mamma e papà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 luglio 2021) L’igiene deie deiè un tema molto importante su cui ogni genitore alle prese con figli piccoli si interroga. Specialmente nei primi mesi di vita i bimbi non hanno difese immunitarie molto alte e questo rende ancora più importante un’accurata igiene per proteggere la loro salute. Crescendo, poi, isi fanno più forti ma anche in questo caso l’igiene continua a rivestire un ruolo di primaria importanza per tenere alla larga infezioni e problemi di vario genere. Ma quali sono ida mettere in pratica perquando sono ...