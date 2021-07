Guerra tra mamme: è il momento di smettere (Di sabato 3 luglio 2021) Se c’è una cosa che viene a mancare tra le neo mamme è la solidarietà. Una delle gioie più belle di una donna, quando condivisa, come è giusto che sia, con il resto del mondo, apre innumerevoli terreni di scontro, dal parto stesso all’allattamento. Tutta colpa degli stereotipi, dei pregiudizi e dei luoghi comuni che si susseguono l’uno dopo l’altro. Quando basterebbe soltanto ricordarci che prima di essere mamme, siamo donne e persone, ognuna con la sua storia e la sua libertà di scelta. Perché, non dimentichiamolo, la parità dei diritti passa anche, e soprattutto, da questa. Eppure, nonostante a parole siamo tutte d’accordo, nei fatti questa ... Leggi su dilei (Di sabato 3 luglio 2021) Se c’è una cosa che viene a mancare tra le neoè la solidarietà. Una delle gioie più belle di una donna, quando condivisa, come è giusto che sia, con il resto del mondo, apre innumerevoli terreni di scontro, dal parto stesso all’allattamento. Tutta colpa degli stereotipi, dei pregiudizi e dei luoghi comuni che si susseguono l’uno dopo l’altro. Quando basterebbe soltanto ricordarci che prima di essere, siamo donne e persone, ognuna con la sua storia e la sua libertà di scelta. Perché, non dimentichiamolo, la parità dei diritti passa anche, e soprattutto, da questa. Eppure, nonostante a parole siamo tutte d’accordo, nei fatti questa ...

Advertising

bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - NicolaPorro : I programmi, lo statuto o il 'brand' #M5S? Qual è il vero motivo della guerra tra il fondatore #Grillo e il non isc… - NicolaPorro : ?? Gli stracci tra #Grillo e #Conte, l’immigrato somalo che ha seminato il terrore in Germania e il nuovo terrorismo… - AndreaGalliano8 : RT @VaneJuice: Riuscite a trasformare una vittoria della Nazionale in una guerra tra club, rilassatevi un po' - BluDiChina : @Ingestibile79 Lascia che si facciano fuori tra “virologi”, guerra per bande che non avrà vincitori. La domanda è c… -