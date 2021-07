Guardate bene questa ragazza. Norvegia, una rivoluzione epocale: “Facciamolo per i giovani”. Presto anche in Italia? (Di sabato 3 luglio 2021) Stop alle foto ritoccate su Instagram: condizionano in negativo la percezione (e la vita) dei più giovani. La rivoluzione digitale arriva dalla Norvegia, dove molti dei più seguiti influencer hanno deciso di appoggiare la nuova legge che impone multe salatissime a chi condivide foto rielaborate senza dichiararlo. L'obiettivo dell'esecutivo è arginare la formazione di "ideali di bellezza irrealistici e irraggiungibili, che rendono soprattutto le donne sempre più insicure del loro aspetto", spiega La Stampa. La tendenza preoccupante è stata indicata con il termine tecnico di "selfie dysmorphia", vale a dire "l'alterazione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Stop alle foto ritoccate su Instagram: condizionano in negativo la percezione (e la vita) dei più. Ladigitale arriva dalla, dove molti dei più seguiti influencer hanno deciso di appoggiare la nuova legge che impone multe salatissime a chi condivide foto rielaborate senza dichiararlo. L'obiettivo dell'esecutivo è arginare la formazione di "ideali di bellezza irrealistici e irraggiungibili, che rendono soprattutto le donne sempre più insicure del loro aspetto", spiega La Stampa. La tendenza preoccupante è stata indicata con il termine tecnico di "selfie dysmorphia", vale a dire "l'alterazione della ...

Advertising

igotagirlxcrush : RT @icarvsfolk: guardate sorride vi vuole molto bene @igotagirlxcrush @louistxas - a_bello23 : RT @j_gufo: Non mi faccio fare la morale da nessuno sulla simulazione di Immobile, tantomeno da chi tirava bottigliette a Spinazzola a terr… - Du02215299 : RT @j_gufo: Non mi faccio fare la morale da nessuno sulla simulazione di Immobile, tantomeno da chi tirava bottigliette a Spinazzola a terr… - chiara69285712 : RT @j_gufo: Non mi faccio fare la morale da nessuno sulla simulazione di Immobile, tantomeno da chi tirava bottigliette a Spinazzola a terr… - di_condojanni : RT @j_gufo: Non mi faccio fare la morale da nessuno sulla simulazione di Immobile, tantomeno da chi tirava bottigliette a Spinazzola a terr… -