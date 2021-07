Griglia di partenza Superbike, risultato superpole GP Gran Bretagna: Jonathan Rea, van der Mark e Sykes in prima fila (Di sabato 3 luglio 2021) Uno scatenato Jonathan Rea ha fatto sua la superpole del Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sullo storico tracciato di Donington Park, dopo tanto sole, la pioggia ha preso la scena, ma il campione del mondo non ne ha minimamente risentito, rifilando distacchi pesantissimi a tutti. Assieme al sei volte iridato in prima fila troviamo Michael van der Mark e Tom Sykes, mentre in seconda si sono classificati Alex Lowes, Garrett Gerloff e Scott Redding. Primo degli ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Uno scatenatoRea ha fatto sua ladelPremio di, quarto appuntamento del Mondiale2021. Sullo storico tracciato di Donington Park, dopo tanto sole, la pioggia ha preso la scena, ma il campione del mondo non ne ha minimamente risentito, rindo distacchi pesantissimi a tutti. Assieme al sei volte iridato introviamo Michael van dere Tom, mentre in seconda si sono classificati Alex Lowes, Garrett Gerloff e Scott Redding. Primo degli ...

