Green Pass e vaccini, la Guardia di Finanza blocca la vendita sul Dark Web (Di sabato 3 luglio 2021) Green Pass falsi e vaccini venduti nel Dark web. A bloccare il traffico illegale è stato il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza La Guardia di Finanza ha scoperto una rete di vendita illegale di vaccini e Green Pass falsi sul Dark Web. La vendita avveniva attraverso canali Telegram e oscillava tra i 100 e i 130 euro. L'inchiesta che ha portato al sequestro di 10 canali Telegram, è stata coordinata ...

