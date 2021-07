Gravina sulla Salernitana: “Il trust richiedeva una rivisitazione profonda. Abbiamo avuto rassicurazioni” (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è soffermato sulla Salernitana. In merito al trust legato alla cessione del club campano da parte delle due società attualmente proprietarie. “Il trust della Salernitana? La soluzione è soltanto un passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che noi Abbiamo indicato. Siamo in dirittura d’arrivo noi siamo a posto, non si cambierà una virgola da quello che Abbiamo chiesto. Il trust richiedeva una rivisitazione profonda, cosa che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele, si è soffermato. In merito allegato alla cessione del club campano da parte delle due società attualmente proprietarie. “Ildella? La soluzione è soltanto un passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che noiindicato. Siamo in dirittura d’arrivo noi siamo a posto, non si cambierà una virgola da quello chechiesto. Iluna, cosa che ...

