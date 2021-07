Gravina sulla questione Salernitana: "Non si cambierà una virgola da quello che abbiamo chiesto, ma si troverà una soluzione" (Di sabato 3 luglio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al termine della conferenza stampa di presentazione di Rocchi come nuovo designatore CAN. Tra i tanti temi affrontati, Gravina ha parlato anche della situazione in casa Salernitana. "Siamo in dirittura perché oggi scadono le condizioni che abbiamo posto. Non si cambierà una virgola da quello che noi abbiamo chiesto. Non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature, al di là di alcune comunicazioni arrivate, e lo dico chiaramente. È un trust che richiedeva una ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato al termine della conferenza stampa di presentazione di Rocchi come nuovo designatore CAN. Tra i tanti temi affrontati,ha parlato anche della situazione in casa. "Siamo in dirittura perché oggi scadono le condizioni cheposto. Non siunadache noi. Non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature, al di là di alcune comunicazioni arrivate, e lo dico chiaramente. È un trust che richiedeva una ...

