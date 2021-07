Gravina: “Italia? Per la Spagna solo 125 biglietti” (Di sabato 3 luglio 2021) Gravina: abbiamo avuto una disponibilità di appena 125 biglietti per la semifinale con la Spagna e 1.000 tagliandi per l’eventuale finale Gravina, presidente della Figc, a margine della presentazione delle nuove nomine Aia, conferma che le fasi finali del torneo continetale Euro2020 si svolgeranno a Wembley. Queste le sue parole: “Il più delicato dei problemi sarà portare lì i nostri tifosi: abbiamo avuto una disponibilità di appena 125 biglietti per la semifinale con la Spagna e 1.000 tagliandi per l’eventuale finale. -afferma Gravina – Voi capite che sono forti ... Leggi su retecalcio (Di sabato 3 luglio 2021): abbiamo avuto una disponibilità di appena 125per la semifinale con lae 1.000 tagliandi per l’eventuale finale, presidente della Figc, a margine della presentazione delle nuove nomine Aia, conferma che le fasi finali del torneo continetale Euro2020 si svolgeranno a Wembley. Queste le sue parole: “Il più delicato dei problemi sarà portare lì i nostri tifosi: abbiamo avuto una disponibilità di appena 125per la semifinale con lae 1.000 tagliandi per l’eventuale finale. -afferma– Voi capite che sono forti ...

