Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e il "no" al ruolo di opinionista: lo scambio di tweet con Alfonso Signorini (Di sabato 3 luglio 2021) Stefania Orlando è pronta per ?Tale e quale show? e avrebbe nel contempo rifiutato la poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip, reality in cui nell?ultima edizione ha... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021)è pronta per ?Tale e quale show? e avrebbe nel contempo rifiutato la poltrona dialVip, reality in cui nell?ultima edizione ha...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - BrownBurger : Oggi pronta a piangere tutte le lacrime perché si sposa mio fratello e io sono grande e grossa ma alla fine ho un c… - JackTorrance62 : Top story: Grande Fratello in piazza Santa Giulia: è l’ultimo weekend senza telecamere - La Stampa… - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Grande Fratello in piazza Santa Giulia: è l’ultimo weekend senza telecamere -