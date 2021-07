**Governo: Tabacci, ‘con Mattarella e Draghi avanti anche oltre il 2023** (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “E’ bene che il Presidente Mattarella continui ad accompagnare questa straordinaria esperienza” di governo, “che deve andare avanti anche dopo il 2023, perchè questo è il tempo del Pnrr”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il coordinamento della Politica economica, Bruno Tabacci, intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “E’ bene che il Presidentecontinui ad accompagnare questa straordinaria esperienza” di governo, “che deve andaredopo il 2023, perchè questo è il tempo del Pnrr”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il coordinamento della Politica economica, Bruno, intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

