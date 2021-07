Golf | Hideki Matsuyama positivo al Covid-19 | deve lasciare il Rocket Mortgage Classic

Leggi su oasport

(Di sabato 3 luglio 2021) Brutte notizie per. Il giapponese più celebrato e conosciuto delmondiale ha dovuto abbandonare il2021, attualmente comandato deal cileno Joaquin Niemann e dall’inglese Tom Lewis. Per lui positività al-19., che è stato obbligato in questo modo a finire anticipatamente la sua settimana, ha dichiarato: “E’ deludente ricevere questa notizia, prenderò le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e la salute di tutti i componenti del PGA Tour. Non vedo l’ora di recuperare e spero davvero di ...